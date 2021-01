Montepio Artístico Tavirense promove linha de apoio psicológico

O Montepio Artístico Tavirense está a promover o projeto “SOS Acredita”, uma linha telefónica de apoio psicológico, em parceria com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, anunciou a associação.

Esta linha telefónica irá dar apoio psicológico, emocional e de prevenção do suicídio, com conversas que serão mantidas de forma anónima e confidencial.

A associação garante que pode ajudar “no caso de sentir sinais ou sintomas de depressão e/ou de ideação suicida, especialmente em tempos de pandemia”, segundo o comunicado.

A linha está disponível através do número 964 989 121 e do e-mail [email protected], de segunda a sexta-feira entre as 19:00 e as 24:00 e aos sábados entre as 10:00 e as 13:00.

