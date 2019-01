Monumentos algarvios atraem mais visitantes com espetáculos culturais

A fortaleza de Sagres é a maior atração da região em termos patrimoniais, sendo o monumento mais visitado no Algarve e um dos mais procurados pelos turistas em todo o país

A Direção Regional de Cultura do Algarve informa que já se encontram abertas as candidaturas para a programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – para o ano de 2019. O prazo termina a 22 de fevereiro.

O tema deste ano é “A Viagem” e visa assinalar em 2019 os 500 anos da primeira viagem de circum-navegação planetária, de Fernão de Magalhães, navegador que planeou e comandou a expedição marítima que permitiu demonstrar definitivamente a esfericidade da terra.

A verba a disponibilizar para o apoio ao programa este ano apresenta um teto máximo de 55 mil euros.

A Direção Regional de Cultura do Algarve adianta ainda que serão integrados cerca de 40 projetos/atividades culturais, que serão organizados no castelo de Aljezur (duas ações), fortaleza de Sagres (11), ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (11) monumentos megalíticos de Alcalar (duas), castelo de Paderne (duas), castelo de Loulé (uma) e ruínas romanas de Milreu (11).

Mais residentes e turistas a visitar o património

Refira-se que os monumentos tutelados pela Direção Regional de Cultura do Algarve registaram, de janeiro a novembro de 2018, perto de meio milhão de visitantes, o que representa um aumento de 10,6% comparativamente com 2017.

A direção regional precisou que este registo foi alcançado na Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe, Monumentos Megalíticos de Alcalar e Ruínas Romanas de Milreu, que conseguiram, até novembro do ano passado, “o maior número de visitantes desde que existem registos, aproximando-se, no seu conjunto, às 500 mil visitas no final 2018”. Mais uma vez, foi na Fortaleza de Sagres que se verificou o crescimento mais expressivo.

Para a Direção Regional de Cultura do Algarve, na base deste crescimento está o programa “Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – DiVaM”, implementado e iniciado em 2014, que “tem contribuído de forma importante para o renovar do interesse das comunidades pelo seu património, o que se traduziu também numa maior afluência no número dos residentes da região a estes espaços”.

A direção regional congratula-se ainda pelo interesse demonstrado pelos turistas na oferta cultural do Algarve, prometendo “continuar a desenvolver e a promover uma maior dinamização e valorização destes espaços para este ano”.