Morreu António Gomes, antigo colaborador do JORNAL do ALGARVE

Faleceu hoje, aos 73 anos de idade, o gráfico António Gomes, que trabalhou nos setores gráfico e fotográfico do JORNAL do ALGARVE desde o início de junho de 1986 até à sua reforma, em outubro de 2003.

Senhor de uma acentuada veia artística, ganhou por duas vezes (tantas quantas concorreu) o prémio de cartaz da Fatacil.

No nosso jornal, foi ele que protagonizou a transição da tipografia para o offset e organizou graficamente o JA Magazine, que se publica mensalmente como encarte do jornal. Fez inúmeras reportagens como fotógrafo e o seu amor ao JORNAL do ALGARVE era tal que fazia, muitas vezes, a recolha de informação para a secção desportiva do semanário.

Nascido a 3 de outubro de 1948 em Vila Real de Santo António, António Gomes era casado com Consolacion Caballero Parejo e tinha três filhas.

O corpo de António Gomes estará presente na Casa Mortuária de VRSA a partir das 17:00 de hoje e o funeral realiza-se amanhã, quinta-feira, pelas 11:00, no cemitério da mesma cidade.