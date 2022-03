Morreu Ilídio Poucochinho, da Assembleia de Portimão

Morreu Ilídio Poucochinho, durante esta semana, presidente da mesa da Assembleia de Freguesia de Portimão, que atualmente cumpria o seu terceiro mandato no cargo pelo Partido Socialista.

Ilídio Poucochinho distinguiu-se na Rádio Portimão e no Teatro de Revista do Boa Esperança, tendo sigo agraciado com a medalha de mérito municipal.

O autarca estava também ligado ao desporto e às causas sociais da sociedade portimonense.

Além da Câmara Municipal de Portimão, o Bloco de Esquerda também já manifestou a sua nota de pesar.