Mostra Papas de Milho anima Silves durante três dias

A terceira edição da Mostra Papas de Milho, organizada pela Junta de Freguesia de Silves, com o apoio do município, terá lugar nos próximos dias 31 de maio a 2 de junho, na Praça Al-Mutamid, em Silves.

Diversas atrações musicais estarão presentes neste certame, que pretende divulgar um produto gastronómico tipicamente algarvio e apreciado, no concelho de Silves, da serra ao mar.

O primeiro dia do evento (31 de maio) conta com as atuações do Rancho Folclórico da Figueira, Pedro Nazário e Zeca & os Pelintras.

No dia 1 de junho atuam jovens artistas do concelho de Silves, o Rancho Folclórico do Algoz e a cantora Rosa Martins. Neste dia, que se celebra o Dia Mundial da Criança, haverá ainda animação infantil com insufláveis e modelagem de balões.

No último dia da mostra, 2 de junho, o programa inclui as atuações do Grupo Etnográfico de Quelfes, da fadista Ana Sofia e um baile ao som do acordeão com o Duo MP.

Com entrada livre, o evento funcionará das 18h00 à 1h00 (nos dias 31 de maio e 1 de junho) e das 18h00 às 23h00 (2 de junho).