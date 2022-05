Moto Fest regressa no próximo sábado com música e concursos

No próximo sábado, dia 14, Albufeira revive as emoções do asfalto com o regresso da festa anual do Moto Clube da cidade. A 11.ª edição do Moto Fest 2022, vai decorrer na Avenida dos Descobrimentos, com a promessa de muita adrenalina para todos os amantes das motos.

No parque de estacionamento em frente ao Tribunal haverá tasquinhas de comes e bebes e muita música, com destaque para os “Tara Perdida”, considerados “a maior instituição do punk rock português”. Há ainda o esperado concurso de “Asinhas Infernais”, ou seja, bem picantes, para os mais corajosos testarem a resistência das suas papilas gustativas.

A abertura está marcada para as 14:00 e as emoções vão subir de tom a partir das 15:00, com os “arranques” de 50 CC, seguindo-se, meia hora depois, os “arranques” 125 CC. Às 16:00, um momento alto com os “Maxidinamo Drift Team”, cuja especialidade é o drifting, prometem deixar muita borracha no alcatrão e fumo no ar. Às 16:30, o asfalto é para “Arrepiado Team”, com Moto Freestyle, Supermoto, Quad e Smart Diablo.

A Final “arranques 50 CC” será às 17:15 e, às 17:30, será a vez da final “arranques 125 CC”.

A “loucura” vai continuar com as “Asinhas infernais”, quando forem 18:30.

A entrega dos prémios está agendada para as 19:00, seguindo-se o “Especial Sunset” com Maxidinamo Drift Team quando forem 20:30. Segue-se o “Especial Noturno” com “Arrepiado – Moto Freestyle, Supermoto, Quad e Smart Diablo”. Haverá ainda um momento com um espetáculo de fogo com Sofia Brito e o esperado espetáculo da noite vai arrancar às 22:30 com “Tara Perdida”.

Este é um evento organizado pelo Moto Clube de Albufeira, em parceria com o município as e juntas de freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Ferreiras, Paderne e Guia.