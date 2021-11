MotoGP: Algarve pode ser decisivo para títulos de equipas e construtores

O Grande Prémio do Algarve de MotoGP, penúltima prova do campeonato do mundo de motociclismo de velocidade, pode atribuir os títulos de equipas e de construtores da classe ‘rainha’, assim como de pilotos de Moto2 e Moto3.

Depois de entregue a ‘coroa’ de MotoGP ao francês Fabio Quartararo (Yamaha) na ronda anterior, em Misano, em Itália, a equipa do virtual campeão, a Monster Energy Yamaha MotoGP, chega à prova algarvia, que se disputa no fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), com 13 pontos de avanço face à Ducati Lenovo, formação oficial do construtor italiano.

Em sentido contrário, é a Ducati que lidera o campeonato de construtores com 12 pontos de avanço sobre a Yamaha, que tem sentido alguma falta de consistência dos restantes pilotos do construtor japonês, incluindo do italiano Valentino Rossi (Petronas Yamaha) que procura despedir-se após 26 anos de carreira com um último título conquistado.

Em aberto está, também, a luta pelo estatuto de melhor estreante (‘rookie’ do ano), cuja classificação é liderada pelo italiano Enea Bastianini (Ducati), que tem mais cinco pontos do que o espanhol Jorge Martin (Ducati).

Nas categorias inferiores, os títulos ainda estão por atribuir, com o australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) na liderança de Moto2, com 18 pontos de vantagem sobre o espanhol Raúl Fernandez (Red Bull KTM Ajo).

O filho de Wayne Gardner, antigo campeão mundial de 500cc, conseguiu a primeira vitória na carreira precisamente em Portimão, em 2020 e é o favorito, depois da aparatosa queda sofrida pelo seu companheiro de equipa madrileno na ronda anterior, quando liderava.

Para Gardner, o mais fácil será vencer e esperar que o espanhol termine abaixo do segundo lugar, numa pista em que se estreou também ele a vencer, no Grande Prémio de Portugal de 2021, em abril deste ano.

Em Moto3, o espanhol Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) tem sido a surpresa do ano, chegando ao Algarve com 234 pontos, mais 21 do que o italiano Dennis Foggia (Leopard Racing), o seu único opositor na corrida ao título.

Os dois lutaram arduamente pela vitória na primeira passagem do campeonato pela pista algarvia, com vantagem, na altura, para Acosta, que bateu Foggia por 0,051 segundos.

Em caso de vitória no AIA, Acosta torna-se no primeiro estreante campeão da classe mais baixa desde o italiano Loris Capirossi em 1990, que nasceu apenas em 2004.

O Grande Prémio do Algarve é a 17.ª penúltima prova da temporada Mundial, que termina em 14 de novembro, em Valência.

PUB