MotoGP: Bagnaia vence prova interrompida após queda de Miguel Oliveira 

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio do Algarve de MotoGP, após partir da ‘pole position’ para a 17.ª prova do Mundial de motociclismo de velocidade, interrompida com uma queda que envolveu Miguel Oliveira (KTM).

Na penúltima das 25 voltas da corrida algarvia do MotoGP, o português natural de Almada seguia no 10.º lugar, tendo a sua mota sofrido um toque na traseira do espanhol Iker Lecuona (KTM), que também caiu.

Os dois pilotos foram assistidos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, mas conscientes, segundo a direção médica da corrida.

Bagnaia, segundo no Mundial de MotoGP, atrás do já campeão Fabio Quartararo (Yamaha), liderou toda a corrida disputada na ‘montanha-russa’ algarvia e somou o terceiro triunfo da temporada, ao deixar o espanhol Joan Mir (Suzuki) na segunda posição e o australiano Jack Miller (Ducati) na terceira.

Quartararo, o primeiro francês a conquistar o título mundial e vencedor da primeira corrida do ano em Portimão, caiu na 21.ª das 25 voltas, quando seguia no sétimo lugar, enquanto o italiano Valentino Rossi (Yamaha), sete vezes campeão do mundo da categoria ‘rainha’, terminou a penúltima corrida da sua carreira no 13.º posto.

PUB