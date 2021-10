MotoGP: Portimão no calendário provisório é “excelente indicador”

O administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) assinalou a integração do circuito de Portimão no calendário provisório do Mundial de MotoGP de 2022 como um “excelente indicador”.

“Ter três corridas de MotoGP em 12 meses permite-nos estar numa posição de primazia para entrar no calendário definitivo a partir do próximo ano. Agora, faltam alguns detalhes contratuais, mas é um excelente indicador de que as duas partes querem ter uma corrida em Portugal nos próximos anos”, afirmou Paulo Pinheiro, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o calendário provisório do principal Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade para 2022, o circuito algarvio vai receber, em 24 de abril, a quinta das 21 provas previstas para o próximo ano do Mundial de MotoGP, que conta com a participação do português Miguel Oliveira (KTM).

Paulo Pinheiro explicou que a intenção do AIA e da Dorna, organizadora do campeonato, é permitir a realização de um contrato válido por cinco anos, até 2026, para concretização regular de “uma corrida em Portugal, de maneira sustentável”.

A corrida de 24 de abril de 2022 vai ser a quarta prova de MotoGP no AIA, que já acolheu o Grande Prémio de Portugal em 22 de novembro de 2020, conquistado por Miguel Oliveira, e 18 de abril de 2021, vencido pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), e vai ainda receber o Grande Prémio do Algarve, em 07 de novembro, substituindo a prova australiana, cancelada devido à pandemia de covid-19.

Para a 17.ª prova do Mundial de 2021, face ao levantamento de restrições nos recintos desportivos, o administrador do AIA disse ambicionar uma assistência de aproximadamente três quartos da lotação do circuito, depois de duas provas disputadas sem público.

“Ajustámos o ‘stock’ de bilhetes na semana passada e as vendas continuam a decorrer a bom ritmo. Outra coisa não seria de esperar, tendo os portugueses a primeira oportunidade de ver ao vivo um português como o Miguel Oliveira em MotoGP e também a despedida do [Valentino] Rossi”, acrescentou.

Após a corrida no Algarve, o emblemático piloto italiano vai despedir-se da categoria ‘rainha’ do motociclismo de velocidade, na qual se sagrou campeão do mundo em sete ocasiões, uma semana depois, no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Valência, em Espanha, na 18.ª e última etapa do Mundial.

“São dois marcos importantíssimos nesta corrida. Mas, para nós, especialmente, é um orgulho enorme ter novamente aqui o Miguel a lutar pela vitória, podendo ter a força do público a ajudá-lo. Acho que isso vai ser fundamental para ele”, sublinhou Paulo Pinheiro.

Com cerca de 45 mil bilhetes vendidos, o administrador do AIA assumiu a expectativa de contar com uma assistência entre os 50 e 60 mil espetadores, correspondendo a aproximadamente 75% da capacidade do circuito.

A primeira edição do Grande Prémio de Portugal foi disputada em 1987, no circuito de Jarama, em Espanha, seguindo-se 13 edições no autódromo do Estoril, entre 2000 e 2012.

