Móveis e eletrodomésticos oferecidos a famílias carenciadas em São Brás de Alportel

A câmara municipal e a junta de freguesia aliaram-se em São Brás de Alportel para criarem, em parceria, um “armazém social” para reforçar o apoio às famílias que mais precisam.

Este serviço permite ajudar com móveis e eletrodomésticos em segunda mão, doados por particulares, empresas e entidades, que serão depois distribuídos a munícipes que são acompanhados pelos serviços sociais e que vivem em lares com poucas condições.

Numa primeira fase, ainda sem espaço definitivo, o armazém social funcionou em diversos locais. Já em 2018, em resultado de um investimento da câmara municipal no arrendamento de um espaço, o armazém social localiza-se, em espaço definitivo, no Entreposto Comercial e Industrial de São Brás de Alportel, sendo o seu funcionamento assegurado através de uma parceria com o Exército de Salvação, entidade que se juntou à câmara municipal e à junta de freguesia nesta missão.

Por outro lado, São Brás de Alportel conta ainda com uma loja social, que abriu as portas em março de 2012. Esta loja, que funciona com a mão de obra solidária de uma rede de voluntariado, presta auxílio às famílias mais vulneráveis do concelho, acompanhadas nos serviços sociais da autarquia, mediante entrega de alimentos, roupa, calçado, livros, brinquedos e pequenos artigos para o lar.

“Estes bens são adquiridos diretamente pela câmara municipal ou doados por particulares, entidades e empresas, como sejam o Banco Alimentar do Algarve e lojas do comércio local”, revela a autarquia de São Brás de Alportel.

A loja social dispõe também de um “banco de fraldas e enxoval de bebé” e de um “banco de artigos de higiene e limpeza”, assegurados pela aquisição de produtos por parte da câmara municipal, com a colaboração de diversas entidades.