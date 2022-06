Mulher auxiliada na praia da Fábrica após deslocar rótula

Uma mulher espanhola de 59 anos sofreu no domingo, dia 12 de junho, um deslocamento da rótula na praia da Fábrica, no concelho de Vila Real de Santo António, tendo sido auxiliada por elementos do projeto “SeaWatch”, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi recebido pelas 13:00, através do nadador-salvador, com a ativação imediata para o local dos elementos do projeto “SeaWatch”, apoiados por uma moto 4, e ainda elementos dos Bombeiros de Vila Real de Santo António.

A vítima foi estabilizada e transportada para o local de desembarque, tendo sido posteriormente levada numa embarcação até à Fábrica.

Já no local, onde aguardavam os bombeiros, foi transportada para uma unidade hospitalar.