Mulher de 41 anos detida após tentar matar marido à facada

Uma mulher de 41 anos foi detida pela Polícia Judiciária, em Alvor, no concelho de Portimão, por suspeitas da prática do crime de homicídio na forma tentada. Segundo as autoridades, a mulher é bailarina de profissão e tentou matar o marido com uma faca de 10 centímetros.

De acordo com o comunicado da PJ de Portimão, em colaboração com a GNR, a mulher foi identificada e detida pela presumível autoria do crime na forma tentada. A vítima e a autora do crime são casados, mas estão a atravessar um processo de separação, esclarece a nota das autoridades.

“O crime, cometido com arma branca, resultou da conflitualidade já existente entre ambos, mormente por assuntos atinentes a um filho menor em comum. Após o encontro e troca de palavras, a autora munida de uma faca com cerca de 10cm de lâmina, desferiu um golpe no tórax da vítima, causando-lhe ferimentos graves”, lê-se no comunicado.

A PJ afirma ainda que o golpe não causou a morte à vítima “porque foi intervencionado de urgência, encontrando-se agora livre de perigo”.

A detida, de 41 anos de idade, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.