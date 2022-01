Mulher de 60 anos morre colhida por um comboio em Portimão

Uma mulher morreu esta segunda-feira ao início da tarde atropelada por um comboio em Portimão, o que levou à interrupção temporária da via ferroviária, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com uma fonte do Centro de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a mulher, com cerca de 60 anos, foi colhida por uma composição regional que fazia a ligação entre Portimão e Lagos.

O acidente ocorreu pouco depois das 13:30 e motivou a interrupção da via, sendo desconhecidas as circunstâncias em que a vítima foi atropelada pela composição, adiantou a fonte.

Para o local foram mobilizados elementos os Bombeiros Voluntários de Portimão, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).