Mulher encontrada morta em autocaravana em S. B. de Messines

O cadáver de uma mulher foi encontrado esta quarta-feira de manhã no interior de uma autocaravana no sítio dos Calvos, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, segundo fonte policial.

A mulher, que aparenta ter entre os 50 e os 60 anos, foi encontrada pouco depois das 09:30 pelos bombeiros de São Bartolomeu de Messines, após terem sido acionados para um incêndio num veículo automóvel, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a fonte, a GNR comunicou o caso à Polícia Judiciária (PJ), “decorrendo neste momento diligências para apurar as circunstâncias em que terá ocorrido a morte”.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro indicou que a autocaravana “foi totalmente destruída pelo fogo”.

Nas operações estiveram envolvidos operacionais dos bombeiros voluntários de São Bartolomeu de Messines, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Cruz Vermelha Portuguesa e da GNR, além dos inspetores da PJ.

PUB