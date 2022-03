Mundo do desporto ajuda no tratamento de jovem agredido em Espanha

A família do jovem agredido em Espanha no passado mês de novembro à porta de uma discoteca iniciou uma angariação de fundos para custear um novo tratamento e além dos donativos, foram e estão a ser desenvolvidas diversas iniciativas, tal como o sorteio da camisola do Cristiano Ronaldo, já terminada, ou do capacete do Miguel Oliveira, ainda a decorrer.

PUB

O SL Benfica, Sporting CP. FC Porto e Estoril Praia tiveram conhecimento desta situação e cada clube doou à família do João Pedro uma camisola autografada pelos seus plantéis principais para que fossem sorteadas através da venda de rifas (500, no caso dos 3 primeiros com um custo unitário de 5,00€ e 200 a 3,00 cada, no caso do Estoril Praia). Estas rifas estão à venda em locais próximos ao concelho de Vila Real de Santo António, de onde o João Pedro é natural mas também através da página oficial da causa Vamos ajudar o João Pedro

Todo o valor angariado será revertido em tratamentos para o João, sendo que esta iniciativa conseguirá angariar verbas para quase um mês de tratamento.

Este tratamento inovador que o João Pedro irá iniciar em Sevilha tem um custo mensal de cerca de 11 000,00€ e estima-se que tenha uma duração mínima de cerca de 1 ano.

João Pedro Salvador é um jovem português de 25 anos que foi agredido em Espanha, no passado Novembro. Esta agressão bárbara foi amplamente difundida pela comunicação social, na época. Como consequência, o João Pedro sofreu um traumatismo crânioencefálico grave com Lesão Axonal Difusa Grau III, e um AVC Isquémico, que o deixou em coma numa cama de hospital. Durante a estadia do João Pedro no Hospital de Huelva, para onde foi transportado, a família teve conhecimento de que existe uma clínica em Espanha (Hospital NISA Sevilla Aljarafe) que poderá ajudar o João Pedro, não só nos seus problemas motores, mas também, nos problemas cerebrais que o estão a impedir de comunicar e interagir com todos os que o rodeiam. O João Pedro já deu entrada na clínica mas após exames, teve de voltar a Faro, onde se mantém, para colocação de um stunt e as placas de titânio, para poder iniciar o tratamento em Sevilha, que deverá estar para breve.