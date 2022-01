“Mundos Antigos” inspiram exposição de Ben Helmink em Albufeira

As ruínas de Pompeia, Cuzco e Stonehenge surgem numa dinâmica de natureza viva na exposição de pintura “Mundos Antigos”, do artista holandês Ben Helmink, que vai estar patente ao público na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, de 4 a 26 de fevereiro.

A exposição “Mundos Antigos” é constituída por um conjunto de pinturas a óleo e acrílico com estrutura de areia, inspiradas na arquitetura antiga da Grécia e da Itália romana. “Cada pintura conta a sua própria história, o que expressa a minha conexão e fascínio pelo Mundo Antigo”, diz Ben Helmink. O artista sublinha que “a divisão de algumas pinturas em três partes – os trípticos – causam uma tensão extra”, que procurou imprimir a este trabalho.

Ben Helmink nasceu na Holanda e desde a sua infância é apaixonado por pintura e por desenho. Trabalhou na Gerrit Rietveld Academy em Amesterdão e estudou História da Arte e Educação Artística. Vive no Alentejo desde 2006, perto de Santa Clara-a-Velha. Já exibiu o seu trabalho artístico, individual e coletivamente em países como o México, Portugal, Brasil, Espanha, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Itália, Finlândia, Alemanha, Coreia do Sul, Irão, República do Norte da Macedónia Turquia, Argentina, Japão, Arménia, Sérvia, Estados Unidos da América, Nepal, Peru, Índia, Marrocos e Singapura.

Nesta exposição, os visitantes poderão ainda apreciar a instalação “Dirigida ao pólen”, da artista plástica Sonia Cabañas, patente de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30.

A Galeria de Arte Pintor Samora Barros encerra aos sábados, domingos e feriados.