Munícipes de São Brás incentivados a apresentarem projetos

O

Município de São Brás de Alportel, usando a máxima “As suas ideias dão futuro”, criou mais uma edição do Orçamento

Participativo, incentivando os são-brasenses a apresentarem as suas

propostas/projetos de investimento em diversas áreas de atuação do Município.

As quais poderão ser apresentadas até ao final do mês de outubro.

Os

munícipes que poderão utilizar formulários próprios ou preenchimento online para

apresentarem as suas propostas, as quais devem ser acompanhadas de uma breve

descrição, estimativa de orçamento e outros documentos que possam ajudar a

perceber o projeto em causa. Os formulários de participação estão disponíveis

na Câmara Municipal, nos serviços municipais e no sítio do Município: www.cm-sbras.pt. As propostas

podem ainda ser enviadas para o email: orçamento.participativo@cm-sbras.pt.

O

executivo disponibiliza 70.000€ definidos em orçamento, para concretizar uma

proposta apresentada, que depois de analisada,

mediante uma análise técnica, sendo verificada a sua exequibilidade e interesse

para a comunidade, será colocada a votação com a participação cívica da comunidade.

Sendo que o projeto mais votado será incluído no

Orçamento Municipal de 2020 e virá a ser concretizado.

Durante

a segunda quinzena de novembro realiza-se a votação das propostas selecionadas,

e a proposta vencedora vai ser anunciada em dezembro.

“A concretização do Parque Roberto Nobre, o

Espaço Desportivo do Jardim Carrera Viegas, a Praça da República, o Parque das

Amendoeiras, a Reabilitação da Entrada Nascente, a ampliação da rede de

passeios acessíveis com a criação da Rotunda em homenagem à Liberdade e até o

Skate Parque nasceram justamente de propostas apresentadas ou defendidas pelos

munícipes nos Orçamentos Participativos que há treze anos trouxeram para a rua

o processo de elaboração do orçamento” referiu a autarquia.