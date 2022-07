Município adquire autocarro equipado com plataforma elétrica

A Câmara Municipal de Vila do Bispo adquiriu um novo autocarro de 51 lugares, num investimento de 281 mil euros, que já se encontra ao serviço da comunidade. O autocarro está equipado com uma plataforma elevatória que permite a sua utilização por pessoas com mobilidade reduzida.

A aquisição do veículo visa dar uma resposta adequada às necessidades regulares da autarquia, nomeadamente no transporte da comunidade estudantil do concelho, bem como no apoio a atividades municipais no âmbito da cultura e do desporto.

Segundo refere a autarquia em comunicado, “a viatura está devidamente decorada com imagens que visam dar a conhecer o vasto património natural e cultural do concelho, naquela que é também uma importante ação de divulgação e marketing territorial, para a atração de novos visitantes ao município de Vila do Bispo”.