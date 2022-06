Município adquire novo ecógrafo portátil

O município de Albufeira disponibilizou um novo Ecógrafo Portátil, e respetivos acessórios, ao Instinto Nacional de Emergência Médica (INEM). A entrega foi realizada no dia 14 de junho, pelo presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

A entrega do novo ecógrafo portátil decorreu na Base de Helicópteros em Serviço Permanente (BHSP), em Loulé. A atribuição foi feita por José Carlos Rolo, presidente do município, e reuniu representantes do INEM, o 2.º Comandante de Proteção Civil do Algarve, a equipa Técnica de Serviço Médico, um enfermeiro do HEM e os técnicos da autarquia. Trata-se de uma ação que tem como objetivo equipar o Helicóptero de Emergência Médica do Algarve, de modo a que a região do Algarve disponha de meios de intervenção que, em complemento aos meios de maior proximidade no socorro e emergência pré-hospitalar, possa ser um exemplo para melhor servir o concelho.

A principal utilização do equipamento cedido é a aplicação da ultrassonografia na medicina de emergência que possibilita a avaliação de doentes, permitindo assim um rápido reconhecimento de situações críticas, nomeadamente, traumatismos, hemorragias graves e outros, conduzindo a uma resposta mais eficaz pela equipa do Helicóptero de Emergência Médica (HEM) do Algarve, enquanto meio diferenciador no serviço que presta, permitindo colocar uma equipa altamente diferenciada, tanto em zonas rurais e remotas como em praias.

José Carlos Rolo refere que o equipamento, cuja aquisição por parte da autarquia rondou os sete mil euros, “é fundamental para melhorar a capacidade de atuação do técnico de emergência médica”. O autarca destacou ainda que “este apoio e cedência do Ecógrafo Portátil permite constituir um sistema pioneiro, uma vez que este será o primeiro Helicóptero de Emergência Médica a ter disponível este equipamento”.