Município assinala Dia Mundial do Livro

No âmbito do Dia Mundial do Livro, dia 23 de abril, terá lugar na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, pelas 17:00, a apresentação do livro “O Português à descoberta do Brasileiro” da autoria de Fernando Venâncio com apresentação de Jorge Baptista (professor da Universidade do Algarve).

No decorrer da sessão serão distribuídos marcadores de livros produzidos a partir da imagem disponibilizada pela Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas da ilustradora Susa Monteiro – vencedora da Menção Especial do Prémio Nacional de Ilustração em 2019, com o livro editado pela Pato Lógico.

O Dia Mundial do Livro comemora-se desde 1996 por decisão da UNESCO, a 23 de abril, data escolhida com base na tradição catalã, segundo a qual, neste dia, os cavaleiros ofereciam às suas damas uma rosa vermelha de São Jorge e recebiam em troca um livro, testemunho das aventuras do heroico cavaleiro.