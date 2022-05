Município assinala nascimento de Manuel Teixeira Gomes

A Câmara Municipal de Portimão vai assinalar a passagem dos 162 anos do nascimento de Manuel Teixeira Gomes, com diversas iniciativas que vão decorrer entre 28 de maio e 03 de junho, foi anunciado esta quarta-feira.

O aniversário do nascimento do escritor, diplomata e Presidente da República é assinalado com uma programação que inclui um concerto musical ao gosto do homenageado, uma conferência e a doação de um quadro que fez parte do seu espólio.

Segundo a autarquia, as comemorações iniciam-se no dia 28, com a doação à Casa Manuel Teixeira Gomes do quadro “A Adoração dos Reis Magos” por parte de António Macieira Coelho, filho do professor Eduardo Coelho, que se correspondeu com Teixeira Gomes e de quem recebeu a pintura, no final da vida do escritor.

A iniciativa integra a apresentação do programa preliminar do futuro núcleo museológico da Casa Manuel Teixeira Gomes, o concerto “Teixeira Gomes – A música que lhe trazia paz”, a cargo da pianista Laura Quaresma e da violoncelista Bárbara Santos, que interpretarão obras de Marcello, Fauré, Rachmaninov, Glazunov, Saint-Saens, Mendelsshon, Bridge, Chopin e Bloch.

O programa encerra a 03 de junho com a conferência debate “Teixeira Gomes – A Guerra e a Paz”, pelo professor Nuno Severiano Teixeira, que irá abordar o relevante papel de Manuel Teixeira Gomes, então ministro plenipotenciário de Portugal em Londres, aquando da entrada do país na Primeira Guerra Mundial.