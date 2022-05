Município congratula alunos vencedores do concurso “Geração €uro”

O executivo municipal de São Brás de Alportel entregou esta terça-feira, 24 de maio, um voto de louvor a um grupo de alunos da Escola Secundária José Belchior Viegas que alcançou o 2.º lugar a nível nacional do Concurso “Geração €uro”, cuja final se realizou a 29 de abril, em Lisboa.

O concurso, que vai já na sua 11.ª edição, é promovido pelo Banco de Portugal em colaboração com o Banco Central Europeu e dos bancos centrais nacionais do eurosistema e tem por objetivo ajudar os alunos do ensino secundário a perceber em que consiste a política monetária e qual a sua relação com a economia.

Na primeira fase, os alunos responderam a um questionário de 30 perguntas com três níveis de dificuldade. Depois, produziram um trabalho sobre política monetária no qual estimaram a taxa de juro que o BCE deveria fixar na reunião de 10 de março de 2022. Finalmente, tiveram de apresentar esse trabalho a um júri designado pelo Banco de Portugal.

O grupo de alunos da Escola Secundária José Belchior Viegas de São Brás, é formado pelos jovens estudantes do 12.º ano, entre os quais Diogo Gonçalves, Iúri Pinto, Diana Olenych, Marisa Viegas e Ricardo Justo.

Acompanhados pelo professor Nuno Reis, alcançaram o 2.º lugar, num conjunto de quatro equipas, sendo estes alunos os únicos participantes de uma escola pública.

O grupo recebeu elogios do presidente do Banco de Portugal, um cheque-presente no valor de 250 euros e ainda trouxe um troféu para o Algarve.

Reconhecendo o trabalho e mérito destes jovens, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, a 10 de maio, em reunião de Câmara, a atribuição de um voto de louvor pela sua participação e resultado obtido “que tanto dignifica o município”, sublinha a autarquia em comunicado.