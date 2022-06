Município congratula Governo pela atribuição do nome de Gago Coutinho ao Aeroporto Internacional de Faro

“Considero que é uma justa homenagem feita ao nosso país, aos heróis portugueses e ao grande feito que foi a Primeira Travessia Aérea sobre o Atlântico Sul, que revela bem o espírito e a garra dos portugueses”, reagiu o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro, ao ter conhecimento de que o Conselho de Ministros aprovou, no dia 15 de junho, uma resolução que atribui o nome do Almirante Gago Coutinho ao Aeroporto Internacional de Faro.

Vítor Guerreiro recorda o momento em que, “em boa hora, esta proposta foi aprovada e acolhida com todo o entusiasmo, em reunião de Câmara, ainda no ano de 2015, sob proposta do munícipe são-brasense, Tomás Nunes”.

Posteriormente, um longo caminho foi percorrido na defesa deste tributo. Em 2019, uma proposta foi aprovada, também por unanimidade, em Assembleia Municipal. Desde a primeira hora o município defendeu esta homenagem “a uma personalidade singular, de raízes algarvias, a quem a ciência e a aviação muito defendem”. Nesta senda, o edil são-brasense Vítor Guerreiro apresentou em 2019 a proposta em sede da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL). A sua votação foi, contudo, protelada pela pandemia.

A proposta ganhou novo impulso em 2022, ano em que se comemora o primeiro centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul (100TAAS), com o forte empenho do Movimento “Cidadãos pelo Aeroporto Gago Coutinho”, entusiasticamente liderado pelo capitão de Abril, o são-brasense almirante Martins Guerreiro e integrado por antigos deputados da Assembleia Constituinte: Carlos Brito, Afonso Dias e Luís Filipe Madeira, entre muitos outros cidadãos.

Foi na cerimónia de lançamento do programa de Comemorações do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul em São Brás de Alportel, a 17 de fevereiro deste ano, que o almirante Martins Guerreiro voltou a lançar este desafio publicamente, com o apoio da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, e posteriormente, dos restantes municípios algarvios.

“Atribuir ao aeroporto de Faro o nome de ‘Aeroporto Almirante Gago Coutinho’ seria uma forma de nos projetarmos no mundo, lembrando, o engenho e a capacidade criativa da gente portuguesa e o seu contributo para o desenvolvimento da humanidade”, afirmou na altura o almirante.

Martins Guerreiro conseguiu ainda outro apoio de peso: a Marinha Portuguesa que este ano tem vindo a empenhar esforços na criação de um programa comemorativo da 100TAAS.

“Saldou-se assim uma dívida histórica que recebeu agora o justo pagamento, precisamente no ano das comemorações do centenário da 1ª Travessia do Atlântico Sul (100TAAS), o feito mais memorável deste verdadeiro herói. Este batismo chega em boa hora, enaltecendo uma personagem importantíssima da nossa História e da nossa Ciência. O navegador, geógrafo e inventor de aparelhos de navegação que marcaram a história da aviação mundial, como é o caso do sextante, garante com a atribuição de seu nome, a dignificação de uma infraestruturas de cariz internacional, fundamental à região do Algarve e ao País, no garante das relações internacionais turísticas, comerciais e humanitárias. Junho mês que marca, o nascimento do município de São Brás de Alportel, o dia de Portugal, a chegada da Travessia do Atlântico Sul, contará com mais esta celebração que nos deixa orgulhosos do conterrâneo são-brasense Almirante Gago Coutinho”, sublinha Vítor Guerreiro.

São Brás de Alportel tem em curso um programa multidisciplinar e intergeracional comemorativo do Centenário da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul que tem vindo a contar momentos musicais, artísticos, literários, infantojuvenis, entre outros.

Reconhecendo e homenageando Gago Coutinho, o concelho tem a réplica artística do hidroavião “Santa Cruz”, da autoria de Carlos de Oliveira Correia, instalada a 30 de março de 2017, data que assinalava os 95 anos da Travessia e está localizada junto à Rua Dr. Alberto de Sousa, nos espaços exteriores do edifício das Piscinas Municipais Cobertas.