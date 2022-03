Município de Alcoutim celebra protocolo com a Associação Cumeadas

No sentido de garantir o desenvolvimento de ações de conservação e valorização do património natural, endógeno, agrícola e florestal, a Câmara Municipal de Alcoutim deliberou, esta semana, celebrar um protocolo de colaboração com a Associação Cumeadas - Associação de Proprietários Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, no âmbito do qual se compromete a apoiar a Associação com uma verba de 28 mil euros.

O protocolo tem por objetivo dinamizar o trabalho de equipa nas diversas áreas em que a Associação presta serviços, no sentido de melhorar e valorizar toda a comunidade rural, designadamente com o desenvolvimento de ações de sensibilização junto da população, assim como colaboração na organização de jornadas e eventos.

Com esta parceria, autarquia pretende também apoiar o funcionamento ativo da equipa de sapadores florestais, cujas competências passam pelo desenvolvimento de ações de silvicultura preventiva, ações de vigilância de incêndios e apoio ao combate.

A Associação Cumeadas está sediada na aldeia do Pereiro e apoia, desde 2000, os produtores florestais alcoutenejos. A associação tem como principal missão dinamizar o investimento sustentável em Alcoutim, “procurando descomplicar os projetos de desenvolvimento”. A Cumeadas é hoje, também, um parceiro na defesa da floresta e dos seus recursos e na gestão e ordenamento do território.