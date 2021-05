Município de Aljezur apoia Associação Humanitária dos Bombeiros

A Câmara Municipal de Aljezur anunciou que vai apoiar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, com um pacote financeiro no valor de 52.234,84 euros, para melhorar a qualidade do socorro prestado pelo Corpo de Bombeiros, no concelho de Aljezur.

Este apoio financeiro, contempla a aquisição de equipamento de salvamento e desencarceramento, nomeadamente uma tesoura, um expansor e extensor/macaco, e a reparação do Veículo Tanque Tático Urbano VTTU-02, que necessita de uma grande intervenção para ficar operacional.

O apoio contempla ainda uma verba para a permanência de um graduado, para exercer as funções de 1º COS, durante os meses de junho, julho, agosto e setembro, como reforço nas fases III e IV do DECIR, bem como para implementar novas ferramentas/software de Gestão e Comando do Corpo de Bombeiros e do Sistema Integrado de Gestão de Operações.

“Esta medida de apoio permitirá à Corporação dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, responder à sua exigente missão, de salvaguardada e proteção das pessoas e bens, aumentando a resiliência para o nosso concelho e para a nossa região.

Este esforço financeiro, enquadra-se na política de tornar Aljezur, mais resiliente, mais segura e onde o Corpo de Bombeiros tem e desempenha um papel fundamental, sendo assim possível aumentar a operacionalidade com reforço dos recursos humanos e a coordenação operacional, técnica e logística, para este período que agora se inicia, com o aumento das ocorrências e pedidos de socorro em todas as áreas”, conclui o município.

