Município de Aljezur atribui apoios a instituições desportivas e recreativas

No âmbito das medidas COVID-19, o município de Aljezur anunciou que atribuiu apoios financeiros a instituições desportivas e recreativas do concelho, no valor de cerca de 3.800 euros.

Assim, ao Grupo Desportivo Odeceixense foi atribuído um apoio de 1.332€ e ao Clube Instrução e Recreio Rogilense no valor de 2.450€.

“Estes apoios estão relacionados com despesas de água, eletricidade, comunicações, despesas com pessoal, entre outras, possibilitando assim a manutenção destas associações que têm mantido as portas encerradas e, por conseguinte, as suas receitas bastantes condicionadas”, diz a autarquia.

A Câmara de Aljezur assume assim “um papel de extrema importância para a manutenção do universo associativo no seu concelho, que de outra forma as dificuldades destas entidades seriam mais complicadas”, conclui.

PUB