Município de Aljezur premiado pela sua dinâmica de sustentabilidade

O município de Aljezur foi premiado com o Selo ODSlocal pela sua dinâmica na área da sustentabilidade económica, social e ambiental, na Conferência ODSlocal de 2021, que se realizou no dia 24 de novembro, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

A distinção, recebida pelo vereador António Carvalho, centrou-se na dinâmica de sustentabilidade do município através do mapeamento de projetos, práticas e desempenhos municipais que se destacaram no domínio dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Este evento contou com a participação de Karin Wall, directora do ICS-ULisboa, Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), João Ferrão, coordenador da Plataforma ODSlocal, Artur Santos Silva, BPI/Fundação “la Caixa”, Luísa Schmidt, Observa/ICS-ULisboa, Lia Vasconcelos, MARE-Nova, e Guta Moura Guedes, presidente da experimentadesign, além de outros autarcas e de promotores dos projetos galardoados.

É de referir que o ODSlocal é uma plataforma onde os municípios do país mapeiam projetos, boas práticas, e onde são definidos indicadores e metas a atingir no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), permitindo perceber deste modo, o progresso dos municípios.

O município de Aljezur aderiu a esta plataforma em março de 2021, tendo sido dinamizadas várias ações através do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo, nomeadamente do Serviço de Ambiente, que procurou desde o início da adesão, a colaboração e o envolvimento de todas as divisões e serviços, no mapeamento das práticas sustentáveis ou promotoras da sustentabilidade, assim como o envolvimento de atores locais externos ao município, também eles comprometidos com a sustentabilidade.

António Carvalho agradeceu o prémio atribuído ao município, ressalvando o trabalho desenvolvido pela equipa composta por técnicos da autarquia, empenhada em assumir um compromisso económico, social e ambiental com a sustentabilidade e focada em estimular as boas práticas ambientais.

