O Município de Lagoa, em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão – EHTPtm, está a organizar duas formações certificadas, integradas no programa “Formação + Próxima”, anunciou aquela autarquia.

Na última semana de abril (próxima semana) serão dinamizadas as duas formações distintas com os temas Atendimento e fidelização do cliente e Projetos de investimento: apoios públicos e soluções de financiamento, ambas com inicio a 26 de abril às 18h00.

A inscrição em todas as formações é gratuita estando sujeita a inscrição obrigatória e ao limite de 25 vagas disponíveis. Estão disponíveis as últimas vagas.

Os interessados em participar nas formações devem estar registados na Academia Digital e efetuar a inscrição nessa plataforma, obrigatoriamente. Podem inscrever-se diretamente através destes links: Atendimento e fidelização do cliente ou Projecos de investimento. Para mais informações podem contactar [email protected] ou [email protected]