Município de Lagoa ganha dois prémios em gestão do Desporto

O município de Lagoa marcou presença no XII Seminário Municípios Amigos do Desporto, que se realizou no passado dia 20 de dezembro, em Vila Franca de Xira. onde foi reconhecido com 2 prémios nas áreas de gestão do Desporto, do programa municípios amigos do Desporto.

Um deles foi na área de “Programação Desportiva Municipal Recomendada”, pelo trabalho diário realizado pelo Município de Lagoa na promoção da atividade física e desporto junto de toda a população.

O segundo galardão premiou a área de “Desporto Adaptado Recomendado”, pelo projeto realizado nas piscinas municipais com alunos que têm necessidades especiais.

Esta última distinção insere-se no âmbito do programa “Municípios Amigos do Desporto”, que visa distinguir as boas práticas das autarquias ao nível da gestão desportiva, nomeadamente através da partilha de conhecimento, formações, publicações, seminários e programas estratégicos.

A autarquia de Lagoa considera que vê assim “uma vez mais reconhecido a nível nacional a sua aposta e esforço na política de promoção e desenvolvimento da atividade física e desporto” e promete que “continuará afincadamente a estimular e a criar condições para a prática generalizada da atividade física e desportiva, iniciativa que se integra no âmbito do Desporto para Todos”