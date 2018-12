Município de Lagoa junta 700 seniores em festa de Natal

O município de Lagoa reuniu 700 idosos, no passado dia 24 de novembro, em torno da já habitual Festa de Natal Sénior. O dia iniciou-se com uma missa solene na igreja matriz de Lagoa e a festa continuou no Centro de Congressos do Arade, com um almoço convívio, entrega de uma lembrança do município a cada sénior e posterior lanche, momentos preenchidos de conversa e animação musical.

“Este momento contribuiu para reforçar a promoção de valores humanos e solidários e intensificar as relações entre a comunidade local, proporcionando a oportunidade do reencontro e do salutar convívio”, salienta a autarquia de Lagoa.

