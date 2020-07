Município de Lagoa reforça atendimento aos munícipes

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara de Lagoa retomou esta segunda feira, 6 de julho, o funcionamento presencial dos seus serviços em pleno, nomeadamente o atendimento presencial no Balcão Único Municipal.

“O retorno de todos os funcionários e colaboradores deste município aos seus horários e funções regulares justifica-se pela passagem do estado de calamidade pública para o estado de alerta que se verifica na generalidade do território nacional” e também em Lagoa, explicou Luís Encarnação aquando da assinatura do respetivo despacho a 1 de julho de 2020.

O Município de Lagoa, aproveitou para reforçar o atendimento online, o que vai resultar num aumento efetivo da capacidade de resposta do balcão único.

No espaço físico destinado ao atendimento, situado no edifício central da Câmara, a funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 16h30, foram instaladas divisórias em acrílico e sinalização com fita para garantir o necessário distanciamento e proteção entre funcionários e munícipes.

Com o processo de desconfinamento a ocorrer com a tranquilidade possível no concelho de Lagoa, o presidente do Município sublinha, contudo, “a necessidade de não descurar a aplicação das medidas de segurança e higiene recomendadas pelas autoridades de saúde”.

“O uso de máscara em espaços públicos, a lavagem ou higienização frequente das mãos, o distanciamento físico entre pessoas, são os novos hábitos com que teremos de viver até que a pandemia esteja debelada, o que infelizmente não se espera para breve”, acrescentou Luís Encarnação.

Mas “os níveis de estabilidade que caracterizam, até ao momento, a evolução da situação epidemiológica por Covid-19 no concelho de Lagoa, estão a contribuir para a confiança necessária ao retorno das diferentes atividades”, conclui o autarca algarvio.