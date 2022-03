Município de Lagoa reforça rede de desfibrilhadores no concelho

O município de Lagoa tem, desde o início desta semana, mais 10 Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) implementados no seu território, contabilizando um total de 14 ativos, nas diversas instalações do concelho.

O pavilhão da Escola Secundária ESPAMOL, bem como a sua futura área desportiva, o pavilhão da Escola Básica Jacinto Correia, o pavilhão da Escola Básica João Cónim, a Nave Desportiva de Ferragudo, o pavilhão Manuel Ferraz da Escola Básica do Parchal, o Estádio Josino da Costa, bem como o Auditório Carlos do Carmo, o Centro Cultural Convento de São José e o edifício principal da Câmara Municipal de Lagoa passaram a contar com o Programa de Desfibrilhação Automática Externa (DAE), licenciado pelo INEM.

Já foram vários os funcionários do município, das escolas e dos clubes que receberam formação, ao longo dos últimos dias e que ainda irão receber, nos próximos dias 18 e 23 de março, de forma a estarem devidamente autorizados e habilitados a operar com os DAE´s. Até ao momento, a autarquia contabiliza um total de 90 funcionários formados.

O município já tinha DAE´s instalados no Estádio Municipal da Bela Vista, nas Piscinas Municipais, no Pavilhão Municipal Jacinto Correia e no Parque Desportivo de Estômbar.

Neste sentido, Lagoa prepara-se agora instalar DAE´s em recintos públicos ao ar livre, nomeadamente em zonas de atividade desportiva informal e em zonas de grandes aglomerados populacionais.