Município de Lagoa vai ter 10 camas para sem-abrigo

O município de Lagoa está a desenvolver uma resposta social para os sem-abrigos, através do protocolo de cooperação existente com a Instituição Particular de Solidariedade Social “O Companheiro”. O concelho terá 10 camas disponíveis para dar apoio aos mais carenciados.

A iniciativa surge na no âmbito da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023, uma resposta alargada a toda a região do Algarve que, no total, disponibilizará de 123 camas.

Trata-se de um dos eixos da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023, que envolve a celebração de protocolos de colaboração entre a Segurança Social e as instituições sociais, num modelo que é operacionalizado por instituições sociais, com apoio das autarquias e financiamento da Segurança Social, contemplando ainda o acompanhamento de técnicos, que tem como grande objetivo “tirar as pessoas da rua e dar-lhes a oportunidade de seguir um projeto alternativo de vida”.

A Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), compreende três eixos de intervenção, que visam a promoção do conhecimento do fenómeno das pessoas em situação de sem-abrigo, informação, sensibilização e educação, o reforço de uma intervenção promotora da integração das pessoas em situação de sem-abrigo, bem como a coordenação, monitorização e avaliação da ENIPSSA 2017-2023.

Os primeiros protocolos para oferecer esta resposta à região do Algarve foram celebrados há cerca de um ano e têm alcançado um grande sucesso com a ocupação de mais de 80% da capacidade para receber os sem-abrigos.

Com mais este importante passo na integração social, passam a ser oito os concelhos do Algarve que garantem a existência desta resposta social: Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Portimão, Tavira e Vila Real de Santo António.

“Felizmente no nosso concelho não temos muitos sem-abrigos, mas, ainda assim, é importante termos esta resposta para os casos que estão identificados e outros que podem vir a surgir. É sem dúvida um passo importante para Lagoa – Cidade Inclusiva, que trabalha diariamente para não deixar nenhum Lagoense para trás”, considerou Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa.