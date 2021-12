Município de Lagos aprova proposta contra as portagens na A22

Foi aprovada na última reunião do executivo municipal uma proposta para abolir as portagens na Via do Infante e requalificar a Estrada Nacional 125, a qual permitirá uma melhoria das condições de vida da população e maior desenvolvimento regional, como adianta a autarquia de Lagos.

Passados dez anos sobre a implementação de portagens nesta autoestrada que atravessa o Algarve e que, até dezembro de 2011, era uma via Sem Custo para o Utilizador (SCUT), a proposta refere que este é “um fator de atraso para o desenvolvimento do Algarve, aumento da sinistralidade (devido à concentração de tráfego noutras vias), perda de competitividade das empresas regionais e consequente aumento do empobrecimento da população”.

No caso concreto de Lagos, o município destaca que “acresce o facto de ver o tráfego mais concentrado na EN 125, prejudicando a qualidade de vida da população de Odiáxere ao nível da poluição sonora e atmosférica”.

A proposta, entretanto, aprovada, implica a exigência ao governo português de abolição das portagens na Via do Infante e a requalificação integral da EN 125 (incluindo o trecho de Odiáxere), elementos reivindicados desde há muito pelas populações, autarquias locais e economia regional.

