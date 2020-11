Município de Lagos promove iniciativa para ajudar comércio durante o Natal

O município de Lagos anunciou que vai promover a iniciativa “Natal no comércio local”, ação promocional que tem como objetivo a dinamização do comércio tradicional do concelho de Lagos neste período de restrições devido à pandemia.

Numa parceria com a ACRAL, a ação visa premiar os clientes de estabelecimentos aderentes com 50 vales no valor de 100 € para serem descontados no comércio lacobrigense, sendo que para se habilitar basta fazer uma compra no valor igual ou superior a 10 € nessas lojas.

“Consciente dos efeitos negativos da crise pandémica na economia local, mas também para encher o concelho com esperança e os valores do Natal, esta colaboração entre autarquia, comerciantes e comunidade vem fomentar a promoção do comércio tradicional do concelho de Lagos, permitindo também a sustentabilidade económica desses estabelecimentos”, adfirma o município, em nota de Imprensa.

Assim, integrada na campanha “Natal em Lagos”, a iniciativa “Natal no comércio local” decorrerá entre 1 de dezembro e 5 de janeiro nos estabelecimentos comerciais de Lagos aderentes ao “Concurso de Montras de Natal”, identificados com um dístico nas suas montras. Por cada compra no valor igual ou superior a 10 €, o cliente tem direito a um cupão de participação até um máximo de 15 por fatura.

Depois de preencher os cupões, o cliente deve depositá-los na tombola localizada no Posto de Informação Turística de Lagos (Praça Gil Eanes), sendo que o sorteio será efetuado a 6 de janeiro. Serão entregues 50 prémios no valor de 100 € cada que poderão ser descontados exclusivamente nas lojas aderentes à iniciativa.

Para incentivar às compras no comércio local, com toda a comodidade e segurança, o município irá também garantir estacionamento gratuito no Parque da Frente Ribeirinha, durante 3 horas, entre 1 de dezembro e 1 de janeiro de 2021, mediante apresentação de talão de compras superior a 10 €. Já nas ZED – Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, o estacionamento será gratuito durante o mesmo período.

Esta iniciativa fará parte da programação “Natal em Lagos 2020”, adaptada às normas de saúde e segurança em vigor, que incluirá o já referido Concurso de Montras, espetáculos no Centro Cultural de Lagos, sessões de cinema, a emblemática Natalândia do Zoo de Lagos e a iluminação e decoração natalícias nas ruas do concelho.