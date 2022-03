Município de Loulé celebra efemérides ambientais

A Câmara de Loulé voltou a celebrar o Dia Internacional das Florestas (21 de março) e o Dia Mundial da Água (22 de março), através da dinamização de um programa comemorativo, enquadrado na política local de ação climática e salvaguarda ambiental que tem vindo a prosseguir nos últimos anos.

A entrega gratuita à população de 4000 exemplares de várias espécies arbóreas, como o sobreiro, azinheira, zambujeiro, romãzeira, carvalho-português e arbustivas, entre as quais a lavanda ou o alecrim, decorreu este ano no Mercado Municipal de Loulé.

As empresas municipais do concelho associaram-se às atividades e, em Quarteira, os alunos da Escola Dr.ª Laura Aires passaram a manhã desta segunda-feira numa ação de sensibilização, coordenada pelas Espaços Verdes da Inframoura, alertando os jovens para a importância da estrutura verde de Vilamoura no combate às alterações climáticas.

Também a equipa de paisagismo e jardinagem da Infraquinta convidou os colaboradores da empresa a juntarem-se à celebração deste dia, com a plantação de 15 pinheiros junto à Avenida André Jordan.

O auditório da Infralobo recebeu um seminário relacionado com a temática da biodiversidade na área de Vale do Lobo e direcionado aos colaboradores, apresentado por Ricardo Quinto-Canas da Universidade do Algarve. A empresa municipal distribuiu também pelos clientes 2500 árvores para serem plantadas.

Para além das Florestas, outra matéria emergente na política municipal de Loulé, segundo a autarquia, são as questões relacionadas com a Água, nomeadamente os impactos resultantes da escassez hídrica, situações que atualmente já se manifesta no território municipal. Neste sentido, o município de Loulé aderiu, no Dia Mundial da Água, ao movimento “H2Off – HORA DE FECHAR A TORNEIRA!”, iniciativa promovida pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas.

A autarquia convida ainda todos a visitar a página da campanha “Aqui cuidamos da Água”, que foi também materializada em exposição, patente ao público no Mercado Municipal desde esta terça-feira, dia 22.