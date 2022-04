Município de Portimão apoia associativismo local com 1,2 milhões

O Município de Portimão assinou a 25 de abril contratos-programa com o movimento associativo local, relativos a 2022, no valor global de 1.258.450,92 euros, distribuídos por 105 entidades.

A cerimónia de assinatura dos contratos integrou as comemorações do 48º aniversário da Revolução dos Cravos e teve lugar no edifício da antiga Lota de Portimão, alvo de uma profunda remodelação.

Na área das atividades desportivas e culturais, foram abrangidas 43 instituições, com 291.450 euros destinados a apoio ao funcionamento e 222.300 euros de apoio ao investimento, num total de 513.750 euros.

No que toca à vertente do desporto e juventude, foram apoiadas 34 entidades, com um total de 482.950 euros, dos quais 331.880 euros para funcionamento e 151.070 euros respeitantes a investimento.

Por fim, as 28 entidades que desenvolvem atividade no âmbito da habitação, desenvolvimento social e saúde terão ao dispor 261.750,92 euros, distribuídos pelo funcionamento (102.453,95 euros) e pelo investimento (159.296,97 euros).

“Este apoio insere-se na estratégia municipal de incentivar o associativismo loca, pelo relevante papel que desenvolve no reforço dos elos que ligam os portimonenses e tornam a comunidade mais forte e dinâmica”, sublinhou a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes.