Município de S. Brás aprova voto de pesar por Domingos Viegas

O Município de São Brás de Alportel aprovou, por unanimidade, em reunião de câmara de 23 de janeiro, um voto de pesar pelo falecimento de Domingos Viegas, jornalista do Jornal do Algarve.

“Com 46 anos, Domingos Viegas deixou um nobre contributo para a informação da região, com mais de duas décadas dedicadas ao jornalismo regional. A notícia do seu trágico falecimento, num acidente de viação, no exercício da sua atividade, foi recebida com consternação e pesar pelo Município de São Brás de Alportel, que apresenta as suas condolências e solidariedade à família e a toda a equipa do Jornal do Algarve“, diz o texto da mensagem.