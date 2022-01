Município de São Brás aprova continuidade do Vale + Natalidade em 2022 

Atento às necessidades da população, o executivo municipal são-brasense aprovou, a 04 de janeiro, a proposta de continuidade do Vale + Natalidade, uma medida de incentivo à natalidade, apoio às famílias e ajuda ao comércio local.

A continuidade deste apoio prende-se, segundo a autarquia, com a avaliação positiva da implementação da medida e a boa recetividade da comunidade são-brasense abrangida, de sobremaneira num contexto de pandemia que veio agravar a condição económico social de muitas famílias e ainda pela importância que assume para o comércio local envolvido.

Lançada pela autarquia em 2016, esta medida consiste na atribuição de um apoio financeiro de 100 euros (mediante um conjunto de vales) às famílias de crianças nascidas ou adotadas e registadas em São Brás de Alportel a cada ano.

Os vales atribuídos podem ser utilizados no comércio local para a aquisição de bens e/ou serviços relevantes para o desenvolvimento das crianças, nomeadamente artigos de saúde e higiene, mobiliário, equipamentos, vestuário e calçado.

Em 2021, o Vale + Natalidade chegou a mais de seis dezenas de crianças são-brasenses.

O Plano de Apoio à Família” Vale +” inclui também a atribuição do Vale + Educação que visa o apoio na aquisição de material escolar no início do ano letivo, o Vale + Saúde, que numa primeira fase se dedica ao rastreio de acuidade visual para crianças e ainda o programa de formação “+ família”, que abrange uma diversidade de temas e desafios que se colocam à família, nas suas diversas fases.

As normas relativas às condições de acesso ao Vale + Natalidade podem ser consultadas no site do município.