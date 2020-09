Município de Silves associa-se ao IPDJ no quadro da Semana Europeia do Desporto

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

De 23 a 30 de setembro, está a decorrer a Semana Europeia do Desporto (SED) no âmbito da qual o Município de Silves se associou ao Instituto Português do Desporto e Juventude, “visando promover a prática do desporto e da atividade física, procurando sensibilizar todos os segmentos da população para as numerosas vantagens da prática, através de algumas sugestões on-line divulgadas através das redes sociais”.

Contribuir de maneira significativa para a saúde, bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos, diminuindo comportamentos sedentários é uma das missões deste Município e o desporto é um importante pilar na transmissão de valores fundamentais para a estruturação da nossa vida comunitária e desenvolvimento dos cidadãos, enuncia a autarquia silvense.

A Semana Europeia do Desporto (SED) é uma iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, com o objetivo de promover o desporto e a atividade física em toda a Europa, e junto de todos os cidadãos.

É a seguinte a tabela de atividades desenvolvida pelo município de Silves:

23/09 – Dia do Desporto no Local de Trabalho – divulgação de exercícios que pode desenvolver no seu local de trabalho

24/09 – Dia do Desporto ao Ar livre – Partilhe connosco a sua Marcha ou Corrida autónoma;

26/09 – Noite Be Active – Maratona Silves Fit; acompanhe as nossas aulas on-line entre as 18h00 e as 22h00.

29/09 – Dia do Desporto Sénior – Acompanhe as nossas aulas Aulas Seniores nas redes sociais ao longo de todo o dia.