Município de Silves vai ter campanha de desinfestação

O Município de Silves informou que irá levar a efeito uma ação de desbaratização e desratização em todas as freguesias do Concelho de Silves, a realizar entre os dias 13 de setembro (segunda-feira) e 18 de outubro, de acordo com a seguinte calendarização:

» Freguesia de Armação de Pêra – 13, 14, 15, 16 e 17 de setembro;

» União de Freguesias Alcantarilha e Pêra | Alcantarilha – 20 e 21 de setembro;

» União de Freguesias Alcantarilha e Pêra | Pêra – 22 e 23 de setembro;

» União de Freguesias de Algoz e Tunes | Algoz – 24, 27 e 28 setembro;

» União de Freguesias de Algoz e Tunes | Tunes – 29 e 30 de setembro;

» Freguesia de São Marcos da Serra – 1 de outubro;

» Freguesia de São Bartolomeu de Messines – 4, 6, 7, 8 e 11 de outubro;

» Freguesia de Silves – 12, 13, 14, 15 e 18 de outubro;

Para uma maior eficácia deste tipo de ações, o Município de Silves aconselha as entidades privadas (como condomínios, proprietários de edifícios e estabelecimentos comerciais e afins) que possam efetuar, também, este serviço de ações de desinfestação.

Contribuirão, desta forma, para o reforço da salvaguarda da saúde pública, do controlo de pragas urbanas e da redução de exposição a pragas urbanas.

