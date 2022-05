Município distingue atletas lacobrigenses

A Câmara Municipal de Lagos aprovou esta semana, em reunião ordinária, três votos de congratulação e louvor dedicados a figuras marcantes do panorama desportivo local, regional e nacional.

José Joaquim, conhecido no meio como “Jota”, foi distinguido pela longa carreira ao serviço do desporto lacobrigense. Destacando-se como atleta, treinador e dirigente, sobretudo na modalidade de Atletismo, é considerado um caso singular no movimento associativo local, tendo incutido, com o seu exemplo, em várias gerações de jovens, o gosto pela prática desportiva, ajudando a formar campeões.

Do seu vasto palmarés destacam-se, entre outros marcos, a conquista de títulos individuais e coletivos na modalidade de Atletismo, tendo sido igualmente campeão distrital de futebol (no escalão juvenil) ao serviço de Clube de Futebol Esperança de Lagos (CFEL), onde chegou a integrar a equipa principal de Futebol 11, participando no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. A carreira como jogador e treinador de futebol ao serviço de vários clubes acabaria preterida pela sua paixão maior: a de atleta e de treinador de Atletismo. Nesta condição marcou o desenvolvimento da modalidade em clubes como o CFEL, o Grupo Desportivo Amador de Lagos (GDAL), o Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense, o Centro Cultural de Barão de São João, o Sport Lagos e Benfica, o Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Lagos. Organizou ainda inúmeros eventos de atletismo e integrou como dirigente, treinador e selecionador, a Associação de Atletismo do Algarve.

Os títulos individuais alcançados na presente época desportiva por Henrique Gavina, Luís Gavina, Marco Silva e Rodrigo Dias nas modalidades de Atletismo (nas disciplinas de peso, disco, martelo) e de Triatlo, em representação do Clube de Futebol Esperança de Lagos, motivaram a aprovação do segundo voto de congratulação e louvor daquela reunião.

O terceiro voto foi dedicado ao atleta lacobrigense Pedro Braz Correia pelos títulos individuais alcançados, igualmente na época desportiva 2021/2022, na modalidade de Atletismo, nas disciplinas de velocidade e meio fundo.