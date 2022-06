Município entrega voto de louvor a Campeão Nacional de Maratona BTT

O executivo municipal são-brasense entregou, no 21 de junho, um voto de louvor a Lisandro Sousa que no passado dia 08 de maio se sagrou campeão nacional de maratona BTT, em Estremoz.

Lisandro Sousa venceu a sua primeira prova oficial no Campeonato de BTT, através da equipa do Bike Clube São Brás quando tinha 12 anos. Nas épocas de 2006 e 2007 Lisandro continuou a conquistar prémios a nível nacional, num percurso pleno de êxito, como uma promessa nesta modalidade. Aos 18 anos, já ostentava o título de Campeão Nacional de BTT e integrava a Seleção Nacional. Em 2009, a exigente vida profissional afastou-o das competições desportivas.

Doze anos depois, Lisandro Sousa volta a sentir o apelo das duas rodas. Regressou à competição e surpreendeu tudo e todos, sagrando-se Campeão Nacional de Maratona BTT (prova de longa distância), “um patamar de excelência novamente alcançado, na sequência de um percurso desportivo exemplar, cujo valor esta paragem não conseguiu diminuir e que é revelador de um grande sentido de responsabilidade e dedicação a esta modalidade desportiva”, refere a autarquia em comunicado.

Em sinal de reconhecimento pela “dedicação, trabalho e mérito deste atleta que muito dignificam a prática e competição do BTT e elevam o nome de São Brás de Alportel e orgulham a comunidade são-brasense”, o executivo municipal aprovou, por unanimidade, o voto de louvor entregue no Espaço Memória de São Brás de Alportel, nos Paços do Concelho.