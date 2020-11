Município lança iniciativa Portimão Ativo para incentivar prática desportiva

O Município de Portimão lança a iniciativa “Portimão Ativo”, em vigor entre este mês de novembro e janeiro de 2021, com o objetivo de incentivar a prática desportiva e promover junto da população a adoção de um estilo de vida mais saudável e dinâmico, mesmo em tempo de pandemia.

Nesse sentido, ficam isentadas de pagamento do respetivo valor as novas inscrições nas classes municipais disponíveis nos diversos equipamentos desportivos de Portimão, bem como do seguro e da primeira mensalidade.

As atividades têm lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, no Pavilhão Desportivo da Boavista e nos Complexos Desportivos de Alvor e da Mexilhoeira Grande, onde foram implementadas todas as medidas de segurança relativas ao plano de contingência aprovado pela Subcomissão Municipal Permanente de Proteção Civil – Covid-19.

São várias as modalidades ao dispor naqueles equipamentos municipais, as quais abrangem diversas faixas etárias, de que são exemplos o projeto “Exercício e Saúde”, desenvolvido para a população residente com mais de 55 anos, ou o “Portimão Gym”, destinado a pessoas com mais de 16 anos, e que dispõe de aulas de yoga, pilates, zumba, localizada, body e fitpower. Para os mais novos a partir dos 4 anos, há ainda aulas de pop dance, ballet e dança contemporânea, decorrendo todas as atividades indoor no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão e no novo Pavilhão Desportivo da Boavista.

Nos Complexos Desportivos existem diversas atividades disponíveis para todas as idades, entre as quais natação, hidroginástica, pilates ou treino funcional (Mexilhoeira Grande) e natação, hidroginástica, hidroterapia e ténis (Alvor).

Para mais informações, os interessados devem contactar as secretarias dos diversos equipamentos desportivos municipais ou consultar o seguinte endereço eletrónico:

https://view.publitas.com/municipio-de-portimao/brochura_epoca-desportiva-ptm_2020-21/page/1