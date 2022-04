Município oferece 400 cabazes de páscoa

O município de Faro está a distribuir 400 cabazes de Páscoa a famílias carenciadas de todas as freguesias do concelho.

A iniciativa, que é já uma tradição da autarquia na época natalícia, foi alargada desde o último ano à altura da Páscoa, de forma a atenuar os impactos da crise provocada pela pandemia, o que representa “um contributo para que os munícipes com mais carências possam assim ter uma quadra pascal mais condigna junto das respetivas famílias”.

Em 2022, o município repete a iniciativa e atribui os cabazes a munícipes referenciados pelos serviços sociais, incluindo utentes do Gabinete de Apoio ao Idoso, bem como a instituições que trabalham em parceria com a edilidade.

Os cabazes distribuídos contam com um conjunto de produtos alimentares selecionados por uma nutricionista, em articulação com os técnicos do município. Simultaneamente, a autarquia acompanha o cabaz com um pequeno livro, intitulado “Páscoa Saudável”, que contém dicas de nutrição e receitas equilibradas para a época festiva.

Para o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, “esta iniciativa é uma forma de assinalar que, também nesta época, o Município está lado a lado com os seus munícipes, em particular aqueles que passam por mais dificuldades ou com mais carências, ao mesmo tempo que ajudamos a promover uma alimentação e um estilo de vida mais saudável entre a nossa comunidade”.