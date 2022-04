Município organiza concurso em torno das “Mesas da Dieta Mediterrânica”

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Museus, assinalado a 18 de maio, a Rede de Comunidades Representativas da Dieta Mediterrânica, que inclui Tavira, lança a iniciativa “Mesas da Dieta Mediterrânica”, a qual visa promover a descoberta daquele estilo de vida.

A iniciativa conjunta integra o projeto da “Convivialidade dos Museus Mediterrânicos” e inclui três passos:

– A preparação de uma refeição tradicional representativa da sua cultura e do património inspirados na Dieta Mediterrânica;

– Fotografias da preparação da refeição, dos ingredientes e do resultado final;

– A publicação das fotos nas redes sociais, até dia 09 de maio, com as hashtags #MediterreanDietTables e #Tavira.

Ao publicar as fotografias com as hashtags indicadas, a Rede da Dieta Mediterrânica terá permissão para usar as imagens em atividades promocionais, referindo o nome da conta na rede social (Facebook e/ou Instagram).

- Publicidade -

As fotografias e as receitas recolhidas serão apresentadas, na exposição “Mesas da Dieta Mediterrânica” no Dia Internacional dos Museus, nas arcadas dos Paços do Concelho de Tavira.