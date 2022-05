Município promove campanha de vacinação para cães

A Campanha Oficial de Vacinação Antirrábica e de Controlo de outras Zoonoses (CVAR 2022), vai decorrer nas instalações do Centro de Recolha Oficial de Silves, entre junho e dezembro.

De terça a quinta-feira, mediante marcação prévia através do contacto 282 440 800, e em estrito cumprimento das medidas de prevenção e proteção preconizadas pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito da pandemia da covid-19, poderá vacinar os seus cães.

A CVAR 2022, da responsabilidade da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), insere-se no Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva Animal e Outras Zoonoses (PNLVERAZ).

As ações da campanha destinam-se exclusivamente a cães (estando excluídos os gatos e os furões), com mais de três meses de idade relativamente aos quais não se prove possuírem vacinação antirrábica válida.

O ato de identificação eletrónica (colocação de transponder e registo do sistema de identificação de animais de companhia – SIAC), é realizado quando os canídeos que se apresentam para vacinação antirrábica ainda não se encontram marcados com transponder e registados no SIAC.

Esta intervenção só poderá ser efetuada quando em conjunto com a vacinação antirrábica no âmbito da CVAR 2022.

Os detentores/titulares dos canídeos deverão fazer-se acompanhar, para além dos documentos (caso existam), do Cartão de Cidadão, ou na sua ausência, do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, para que seja emitido o respetivo recibo de cobrança das taxas a aplicar, nomeadamente na vacinação antirrábica (10 euros); boletim sanitário (um euro); taxa de registo SIAC (2,50 euros).