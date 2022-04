Município vai estar “+Próximo” dos seus idosos

O município de Alcoutim assinou, recentemente, um Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança com a Área Governativa da Administração Interna e a Cruz vermelha Portuguesa (Centro Humanitário de Tavira) para execução do projeto “+ Próximo”.

O projeto “+ Próximo”, que já vai na sua terceira edição, é um projeto inovador de teleassistência à população mais idosa do concelho (com idade maior ou igual a 65 anos e em situação de isolamento social e geográfico).

Está prevista a instalação de dois aparelhos (que podem ser colocados numa pulseira ou num colar): um que pode ser premido em caso de pânico e outro é colocado junto ao telefone, o que permite uma intervenção precoce em caso de risco. Uma vez acionado, o serviço direciona a chamada para os meios mais adequados, designadamente forças de segurança, 112 ou familiares.

A execução do projeto está a cargo do Centro Humanitário de Tavira da Cruz Vermelha Portuguesa. Depois de instalados os aparelhos, serão realizadas visitas periódicas e de acompanhamento no local. O acompanhamento no domicílio assenta no levantamento de necessidades, no rastreio de parâmetros de saúde, na divulgação do serviço de teleassistência, bem como na instalação e continua monitorização da funcionalidade dos dispositivos necessários para o seu usufruto.

O projeto “+ Próximo” acompanha atualmente 70 seniores em 35 localidades dispersas pelas quatro freguesias do concelho. Os utentes são maioritariamente mulheres e a media de idades ronda os 82 anos, sendo que a utente mais nova tem 65 anos e o mais velho 92 anos.

No passado dia 18 de março, o projeto distinguido com o 1.º prémio na categoria “Território Inclusivo” do concurso de Boas Práticas 2022 do Algarve Active Ageing, promovido pela Universidade do Algarve.

A execução do projeto “+ Próximo – 3ª edição” pressupõe um investimento de 54.651,24 mil euros, financiado na integra pela Área Governativa da Administração Interna, sendo o valor assegurado pela Secretaria Geral da Administração Interna, através de verbas provenientes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.