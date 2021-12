Municípios do Algarve participam no projeto-piloto Integrar Valoriza

A secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, presidirá à Cerimónia de assinatura dos Protocolos de Colaboração entre o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e os 5 Municípios do Algarve que integram o projeto-piloto "Integrar Valoriza", a qual terá lugar na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, na próxima quarta-feira, dia 22 de dezembro, pelas 17 horas.

O projeto-piloto “integrar Valoriza” foi instituído através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2021, de 9 de julho, tendo em vista garantir à população migrante uma resposta articulada e integrada dos Municípios com as várias áreas governativas e demais serviços públicos, fortalecendo sinergias que permitam alcançar novos patamares de integração.

A Rede Integrar Valoriza permitirá uma abordagem transversal no acompanhamento de imigrantes, ao nível da habitação, do emprego, da documentação, da aprendizagem da língua portuguesa e da investigação aplicada, entre outras dimensões.

No Algarve, que na última década viu a sua população migrante crescer, passando o seu peso no conjunto da população residente de 11,6% para 14,7%, e que à semelhança de outros territórios de acolhimento vai sentido problemas na sua integração, participarão no projeto-piloto cinco municípios: Albufeira, Loulé, Portimão, Silves e Tavira, todos com um peso significativo de população migrante.

PUB