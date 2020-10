Musealização da Eurocidade do Guadiana segue a bom ritmo

Com o objetivo de criar o Território Museu, diversos técnicos de cultura, património e turismo do Ayuntamiento de Ayamonte e das câmaras municipais de Castro Marim e Vila Real de Santo António têm percorrido os centros urbanos e industriais para avançarem com os trabalhos da musealização da Eurocidade do Guadiana, anunciou a entidade.

A Latente Gestión Cultural, empresa responsável pela execução do plano museológico, tem vindo a trabalhar no terreno “para conhecer em primeira mão os recursos patrimoniais que podem ser atrativos e incluídos nos percursos”, refere a Eurocidade do Guadiana em comunicado.

“O objetivo é organizar a riqueza patrimonial da Eurocidade por eixos temáticos e roteiros interpretados, para que o visitante possa percorrer o território a partir de qualquer um dos três municípios e desfrutar dos seus atrativos, consoante a sua área de interesse”, acrescenta.

Os percursos pretendem ainda promover e divulgar o património histórico, o meio natural e o património imaterial como os usos e os costumes dos habitantes.

Segundo a diretora da empresa Latente Gestión Cultural, Davinia Román, “para além de registar espaços-chave como o Centro de Investigação do Património de Cacela Velha ou o Forte de San Sebastián em Castro Marim, visitámos as casas tradicionais e sentámos a falar com a população. No bairro de Canela de Ayamonte encontramo-nos com a família Sayago, que nos mostrou o uso da horta tradicional e a

estreita relação histórica entre os marinheiros espanhóis e portugueses. Todo esse conhecimento é fundamental para ser preservado, pois representa uma das principais riquezas do território”.

Este plano museológico tem a sua conclusão prevista para o final do ano, com propostas de possíveis itinerários, agenda cultural com eventos comuns e atividades paralelas ao Território Museu.

Esta ação está inserida no projeto Euroguadiana 2020 financiado pelos Fundos Feder através do programa Interreg VA Espanha-Portugal (POCTEP).